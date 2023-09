Gira RBD la más polémica: de los vestuarios de Christian Chávez hasta la bandera de México

Después de una larga espera, finalmente el regreso de RBD a los escenarios está siendo una realidad y aunque la gira ha dado inicio en Estados Unidos y no Latinoamerica como muchos pensaban, están demostrando lo lejos que llegaron con su música con sold outs en todo el país.

Desde su último show en Madrid en 2008, los fanáticos estuvieron clamando por una reunión, pero la probabilidad de que eso sucediera parecía lejana debido a que cada uno de sus integrantes tomó un rumbo diferente.

Ahora que han vuelto a estar juntos, aún cuando se trata de una corta temporada, Anahí, Dulce María, Maite, Christian y Chrsitopher han dejado claro que siempre estarán en el corazón de los fans.

Con temas como Tras de mí, Un poco de tu amor, Otro día que va, Este corazón y Sálvame han hecho retumbar a cada uno de los estadios en los que se han presentado hasta ahora. Eso sí, los RBD no se han escapado de la polémica y han dado muchas razones por las cuales las redes sociales hablan de ellos, más allá de sus conciertos.

Si bien la atención había estado sobre Anahí y las confesiones que hizo sobre los trastornos alimenticios y el sufrimiento que vivió en sus años como actriz juvenil en Televisa, Christian Chávez ha sido muy señalado por su comportamiento en los escenarios.

Christian Chávez desata polémicas

Christian siempre rompió estereotipos dentro de la telenovela y el grupo sin embargo, es ahora que se muestra con mucha más libertad que nunca. Esto si bien lo ha llevado a ser aclamado por los fans y especialmente por la comunidad LGBTQI+, ante algunos, está haciendo cosas “de mal gusto” o así lo expresan en redes sociales.

Christian Chávez El cantante ha sido una para la comunidad LBTQI+ en la gira RBD (Instagram)

El cantante ha sorprendido con los atuendos que ha usado sobre el escenario, desde leotardos entallados, bodys de cuero y otras prendas con mallas y transparencias.

Sin embargo, en una de sus más recientes presentaciones apareció con un traje de charro que se convirtió en “una ofensa” para la Federación Mexicana de Charrería, según lo expresó una de sus integrantes.

A través de Instagram, Luisa Echavarría, quien a principios de año fue nombrada la reina de la Federación Mexicana de Charrería, hizo un llamado al cantante por haber modificado el traje típico de los charros.

“Yo, Luisa Echevarría, reina de la Federación Mexicana de Charrería, me dirijo a ti @christianchavezreal, con todo el respeto y la admiración que te tengo por ser tú y tus compañeros, un grupo de mexicanos exitosos que han trascendido fronteras en nombre de México; con este mismo respeto te invito a que portes nuestra indumentaria, la de los charros, conforme a nuestros cánones y que nos permitas ser reconocidos en el mundo a través de tu arte también por la elegancia de nuestros trajes. ¡Viva México!”, se lee en la publicación.

La disculpa de Christian Chávez

Aunque su intención era sorprender al público, Chávez terminó siendo criticado por las modificaciones que le hizo al traje de charro, el cual debe ser sin colores fosforescentes o chillones, pantalón de corte charro, cinturón de cuero, botines en color oscuro y otras características.

El cantante tuvo que disculparse públicamente, haciendo hincapié que nunca quiso ofender a nadie y que su única intención era representar la mexicanidad. Asimismo, señaló que respeta mucho a quienes se dedican a la charrería.

“Únicamente estoy haciendo este video para las personas que se sintieron ofendidas: lo siento mucho, no es un traje de Charro, yo no soy charro, es una interpretación de la mexicanidad como el color rosa mexicano, como algunas partes de México, pero es un show, yo no soy Charro, no estoy en una competencia de Charro, respeto mucho a esa comunidad, si se sintieron ofendidos lo siento, pero en ningún momento fue así "

La bandera de México modificada

Por si el vestuario no fue suficiente, el integrante de RBD también recibió críticas por aparecer en el escenario con una bandera de México, fusionada con la bandera del movimiento LGBTQI+.

Christian no se ha pronunciado respecto a esto pero en redes sociales s epueden leer comentarios de quienes no están de acuerdo con lo que hizo. “Agárrate xq se te va a ir mexico encima, esta prohibido hacer eso con nuestra bandera”; “La comunidad merece respeto, y eso no está en discusión pero no deben mezclarse las cosas , se entiende que la lucha por la igualdad tiene mucho camino pero es importante entender que los símbolos de un país son eso ,no forman parte del mensaje que se quiere llevar , lo ideal sería las banderas individuales sin unirlas es más aceptable y razonable, apoyo a Christian pero no la manera que mezclo las cosas”;