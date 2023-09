“La pasé mal y me dio vergüenza”: Yamila Reyna hizo frente a la celulitis con potente reflexión

La animadora de TVN, Yamila Reyna, realizó una potente reflexión respecto a los paradigmas de belleza y quiso romper con todos los esquemas, mostrando que su cuerpo no es una figura “perfecta”, como la gente cree al verla en televisión.

Fue en el programa “Hoy se habla”, cuando comentaban la trágica muerte de la argentina Silvina Luna, tras realizarse una operación estética, que Yamila quiso ponerle un freno a los cánones de belleza, dando cuenta que ella también tiene celulitis y que las acepta, parte de su belleza natural.

[ “Quizás a muchos le va a dar rabia”: Arturo Longton mostró millonario premio jugando en línea ]

“No todos son perfectos. Voy a mostrar algo, si quieren hacer primer plano. Esto es celulitis. Tengo celulitis y luché muchos años por esto, la pasé mal y me dio vergüenza”, compartió con las televidentes.

“Se los quiero mostrar por qué muchas personas me dicen ‘cómo lo haces para estar tan increíble’. No todo es tan increíble como se ve en la tele ni en las redes sociales”, sinceró.

Yamila Reyna mostró celulitis en TV

Si bien, explicó que como toda persona se preocupa de verse bien y mostrar los ángulos que más le gustan de su cuerpo, aclaró que eso no quiere decir que su cuerpo no tenga las marcas del paso del tiempo. Esto, con el fin de normalizar y aceptarse uno mismo, tal como es.

“A veces uno sabe pararse y sabe sacarse la foto, o sentarse bien, eso no significa que somos perfectas, significa que somos mujeres al igual que cualquiera y que nos tenemos que aceptar tal cual somos”, aseguró.

“Al que no les guste, que mire para otro lado o que no te siga más en redes sociales. Pero déjenos de joder, porque no queremos más resultados como este (fallecimiento de Silvina Luna)”. consignó Página 7.