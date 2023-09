La tajante respuesta de Cazzu a quienes le dicen que tiene “el embarazo más largo de la historia”: los calló

Cazzu y Nodal son una de las parejas más estables del mundo del espectáculo y actualmente están en la dulce espera de su primer bebé.

La pareja ha compartido el proceso de su embarazo a través de las redes y la cantante ha sido criticada en diferentes oportunidades por su forma de vestir y hasta bailar durante su embarazo.

Sin embargo, ella ha dejado claro que se siente hermosa y no le importa lo que digan u opinen los demás de que se vista sexy.

Además, ahora la han criticado porque no ha dado a luz a su bebé, cosa que es insólita, pues eso no es decisión de la mujer, son muchos factores los que influyen, y todo tiene su tiempo.

Así respondió Cazzu a quienes le reclaman cuándo tendrá a su bebé

Cazzu publicó recientemente un video en el que presume su pancita de embarazo con looks sexys donde compartió solo un corazón negro.

Sin embargo, los comentarios que se leen en la publicación son de reclamo, y es que le dicen que “tiene como dos años embarazada”, preguntándole cuándo tendrá a su bebé.

“Solo yo pienso que cazzu ya tiene como un año embarazada??”, “espero más el bebé de Cazzu que mi título universitario”, “Cazzu hace dos años estas embarazadaaaaa”, “Rihanna ya dio a luz dos veces y cazzu nada 🫠”, “Para cuando nace .. siento que ha sido eterno el bebé de cazzu”, “El embarazo mas largo en la historia de la humanidad”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Cazzu La cantante se cansó de recibir comentarios de odio y así respondió (@cazzu/Instagram)

Y harta de tantos comentarios negativos y de reclamos, Cazzu respondió de forma tajante a la pregunta de “CUANDO NACE? tiranos fecha😢”, y es que dijo “cuando le dé la gana supongo… 😂”, dejando claro que no depende de ella y que ya está cansada de tantos reclamos.

Y es que resulta insólito que las mujeres también tengamos que lidiar con comentarios que nos critiquen y presionen sobre cuándo dar a luz, cuando todo tiene su tiempo y la cantante ya no piensa quedarse callada.