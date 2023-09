“Mamá, me lo mataron”: Loreto Aravena recuerda desoladora escena de “Los 80″ junto a Tamara Acosta

Este lunes en el capítulo de “Los 80″, se pudo ver la escena en donde Claudia (Loreto Aravena) llora de forma desconsolada por la muerte de su amado Gabriel (Mario Horton), quien fue brutalmente asesinado por los agentes de la dictadura.

En la emisión de anoche, se ve a Claudia llegar a su casa luego de haber tenido una aventura con un sujeto para olvidar la pena, y entra de inmediato a ducharse.

En ese momento comienza a llorar bajo el agua y su madre, Ana (Tamara Acosta), llega a verla, cerrando el agua, arropándola y muy preocupada le pregunta qué le pasa.

“¿Por qué se tenía que morir mamá? me lo mataron”, se escucha decir a una Claudia fuera de sí por el dolor.

Fue la misma actriz, Loreto Aravena, que subió un extracto a su redes sociales, llenándose de comentarios.

“Era chica cuando vi por primera vez los 80, pero esa escena, me hizo darme cuenta que estar a favor de lo que ocurrió en el 73, es no tener corazón ni humanidad, hasta siempre compañeros Gabriel, aunque como él decía “comunista no he sido nunca”; “No puedo no empatizar con esta escena, siento desde acá como se desgarra mi corazón (porque yo también viví esto, pero perder a mi papá)”; “Que desgarradora esa escena, te transporta a ese dolor profundo de la desolación del amor que nunca va a volver”, le escribieron a la intérprete.

Revisa la escena: