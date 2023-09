“No creo que sea consecuente”: Cony de Gran Hermano sorprende con nominación espontánea

Tras un intenso y polémico fin de semana en Gran Hermano, la participante Constanza Capelli se la jugó con la nominación espontánea, de cara a la próxima eliminación y luego de la salida de Francisca Maira, quien terminó convertida en su archirrival.

Así, la bailarina llegó al confesionario donde emitió sus votos contra dos participantes de la casa estudio en Argentina, señalando que la votación es “por el conflicto que sucedió el fin de semana”.

“Me di cuenta que en el juego la Pincoyita es la única persona en quién puedo confiar y a quien voy a defender, incluso más que a mí misma”.

Constanza realizó espontánea en Gran Hermano

Tras ello, indicó que su tres primeros votos fueron para “Jorge. Creo que él ha manifestado varias veces que ya cumplió un tiempo acá, quiere irse y también creo que ha sido un poco injusto. Él critica (pero) cuando no es una persona que el estima, hace la crítica y no creo que eso sea consecuente”.

“Y los otros dos votos, que me duelen bastante, debido al episodio que ha sucedido, pero ya no quedan muchas opciones. Voto a la Moni (Mónica) solamente por estrategia y creo que puede ser salvada. La quiero mucho, la adoro, ella no me enjuicia. A veces tenemos nuestros encontrones, pero son por convivencia. Ella tiene un propósito muy lindo acá dentro”, explicó.

Durante el fin de semana Jennifer Galvarini tuvo un duro cruce de palabas con Francisca Maira, el cual estuvo a punto de llegar a los golpes. En esa ocasión solo Cony, Ignacia Michelson, Hans Valdés e incluso la señora Mónica intentaron ayudar para evitar que el tenso momento pasara a mayores y provocara que la Pincoya fuera expulsada del encierro, por agresión física.

Jorge Aldoney, en tanto, conocido como Mister Mundo o Mister Pic...(como le puso Sebastián Ramírez), se encontraba en las reposeras, al costado de la piscina, sin inmutarse con la pelea.