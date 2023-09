“Se desbordó”: Mamá de Coni Capelli se refiere a polémica pelea que protagonizó su hija en “Gran Hermano”

El programa “Gran Hermano” experimentó un tenso fin de semana de discusiones y peleas protagonizadas por Constanza Capelli, Francisca Maira, Raimundo Cerda y Jennifer Galvarini. Todo comenzó con la llegada de tres nuevos participantes, entre ellos Ignacia Michelson, quien aprovechó su oportunidad para proporcionar información del mundo exterior a los concursantes.

Recordemos que Ignacia reveló la verdad sobre la amistad entre Fran y Rai dentro de la casa-estudio. La DJ le recriminó a Fran por ser “falsa” y por no enfrentar a Constanza directamente, además de exponer el coqueteo secreto entre los dos a espaldas de Capelli, entre otros detalles.

Como se pudo ver en el episodio emitido este lunes, el conflicto se intensificó hasta llegar a una polémica pelea entre Constanza y Francisca, y luego Constanza contra Rai. En las redes sociales, los usuarios criticaron estas situaciones y juzgaron las reacciones de Coni hacia sus compañeros.

Ante esto, la madre de Constanza, Paola Capelli, conocida por comentar el reality diariamente en las redes sociales, se pronunció en un video en Tiktok para respaldar a su hija en medio del conflicto.

“Ayer fue un día super duro. Un programa complejo, duro, violento, sí, total y absolutamente, en donde sucedieron muchas cosas, muchos hechos que concluyeron en dos días de peleas y discusión”, comenzó diciendo Paola Capelli.

“Voy a hablar particularmente de Coni, siempre apoyando a Coni y Pincoya. Pero voy a hablar de mi hija, que es lo que me compete”, continuó.

“La Constanza, respecto de mi hija y de su forma, sí, podemos discutirlo, podemos cuestionarlo y podemos no estar de acuerdo. Podemos decir que se desbordó. Porque tiene 27 años, porque ha pasado tres meses con un hostigamiento super grande”, agregó la madre de la participante, haciendo referencia a las críticas que Cony ha recibido, especialmente por su relación con Raimundo. Los seguidores del programa de telerrealidad no aprobaron la reacción de Constanza hacia el participante y la calificaron de “agresiva” y “maltratadora”.

Paola Capelli explicó que este conflicto se originó mucho antes del fin de semana, comenzando con la entrada de Raimundo, quien, a pesar de conocer a Francisca Maira durante 3 años, solo mencionaron haber tenido un encuentro casual días antes de que ella ingresara al programa. Además, señaló el aislamiento y la exclusión que “Los Lulos” han enfrentado a lo largo del reality, y finalmente, todo explotó con la llegada de los nuevos participantes.

La madre de la concursante comentó que tras la entrada de Raimundo, Constanza y Pincoya recibieron al nuevo participante y a Francisca en su grupo, ya que este último la llevó a la habitación de “Las Lulos”. Específicamente, Paola destacó que su hija defendió a Francisca ante las críticas de sus propios amigos que la tachaban de “traicionera” e incluso pidió al público que la salvara de la nominación debido a que estaba formando una cercanía con la participante.

“Para Constanza es super importante esa bandera de lucha, la equidad, la justicia, el sentido de lo comunitario, lo colaborativo”, afirmó su madre.

Luego de lo anterior, Paola Capelli explicó lo que considera un punto de quiebre para la reacción de su hija en la casa: “Con esta información que entra Michelson, donde descubre un montón de cosas; sentirse utilizada, sentirse manipulada, que le mintieron. Eso también es violento, eso también es agresión. ¿Qué hace Coni? Se desborda”.

“La forma la podemos cuestionar, la forma sí, no es la correcta, no es la que deberíamos hacer, pero yo a los 27 años quizá hubiera reaccionado de la misma forma. Ahora a los 50 no, pero Coni tiene 27 años”, defendió a su hija Paola.

“Eso es lo que a Coni la desencaja, que Fran agrede verbalmente a Pincoya, Pincoya se defiende y Coni con una cara de terror evita que Pincoya le pegue a Fran, para que no salga del programa, porque Coni no quiere quedarse sola”, concluyó la madre.