Dan a conocer inéditos registros de detención de Anita Alvarado en aeropuerto

En la edición de este martes de “Sigueme y te sigo” dieron a conocer inéditos e impactantes registros de la controversial detención de Anita Alvarado en el Aeropuerto de Santiago.

El viernes pasado la exgeisha fue arrestada luego de ser acusada de agredir en el rostro a un oficial de la Policía de Investigaciones (PDI). El hecho se originó cuando Anita acompañaba a una amiga a embarcarse en un vuelo y traspasó el límite de control migratorio.

La influencer se comunicó con el programa de TV+ y dio a conocer su versión de la polémica sucedida en el aeropuerto.

“Lo que pasó es que estamos pasando la tarde ahí, yo venía de Viña del Mar, y la verdad es que… estábamos en el restaurante que está ahí afuera, cuando tú entras, afuerita. Se nos pasó la hora porque nos metimos en una conversación profunda”, inició el relato en un audio.

En este sentido, añadió: “Y nos dimos cuenta (...) ya estamos en la hora (dijimos) ‘corramos’”.

“Me pasé de la línea y ahí al tiro empieza el tironeo. ‘No po’, espérate, háblame bien’. Entonces, a mí también se me salen las chuchadas, para qué. ‘Puta, no seas tan agresivo po’, mierda’. Es verdad que yo le contesté mal”, afirmó.

Además, narró que “me tiró contra el piso heavy, si te digo, me sacó la muñeca”.

“Nunca me hicieron los exámenes para soplar algo, exámenes de sangre para el alcohol. Por qué hay que echarle la culpa al alcohol, si mi personalidad es así. No me gusta que me pasen a llevar. Y tú sabes que lo que él está haciendo está prohibido en Estados Unidos porque dejas de respirar”, denunció.

A continuación, enfatizó: “Más encima, cometen el error de decir ‘sí estaba en un grado de ebriedad’. Si yo estoy en el aeropuerto, estamos comiendo, obvio hay cerveza, eso no hay problema porque yo ni lo niego. Pero no de esa manera”.

“Qué brutal es, no y te digo, todo el turno de la noche fueron perros”, aseguró Anita respecto de la noche en detenida luego del altercado.

En el espacio de espectáculo, más adelante, enseñaron imágenes en que Anita Alvarado es reducida por un funcionario policial.