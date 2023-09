David Bisbal estrenará documental sobre sus 20 años de carrera musical

Queda poco más de un mes para que los fanáticos del cantante español, David Bisbal, disfruten del lanzamiento del documental que resumirá sus 20 años de carrera musical.

Se trata de “Bisbal”, un largometraje que presentará desde sus inicios, antes de la academia Operación Triunfo (OT), hasta el día de hoy y que estrenará el 17 de octubre en la plataforma Movistar+.

Precisamente, el pasado lunes fue la premiere de la pieza en la XV edición del Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz (FesTVal) en su país natal. Mediante una rueda de prensa, el cantante de pop contó porque decidió plasmar su historia en la pantalla chica.

“Con este documental, de una manera muy respetuosa, quiero que la gente vea que efectivamente hay largos periodos de dificultades, de enfrentamientos... a mí me toca salir a cantar aunque en casa pueda tener algún problema, pero cualquiera puede verse reflejado en ello”, aseguró el artista natural de Almería, España.

Entre los temas que abordará el largometraje se encuentran sus pasos por OT, momentos difíciles de su vida como su separación con la cantante Chenoa y con la madre de su primogénita Ella, Elena Tablada. Asimismo, el Alzheimer de su padre y la desaparición de su hermano, José María, este año. Además, la llegada de su actual pareja, Rosanna Zanetti, madre de sus dos hijos, Matteo y Bianca.

Aunque tocará temas de su vida personal, el cantante aseveró que no quiso que sus hijos fueran parte de la trama porque “siempre he mantenido la privacidad de mis hijos, eso se sigue manteniendo y reservando siempre la intimidad de los niños”.

Sobre su participación en el reality show que lo llevó al estrellato en los años 2000 dijo “OT es un programa que me cambió automáticamente la vida, y estaré siempre agradecido. Era un concurso musical, pero la gente veía a muchachos que tenían que avanzar para estar más cerca de sus sueños. Eso es lo que yo considero que hizo que la gente se enamorase de ese programa y de esos artistas”.

Bisbal quedó segundo finalista en la primera edición de la competencia en el 2001.

El artista puntualizó que siempre ha mantenido su vida privada, sin embargo, comentó que aceptó el documental porque es “una manera muy respetuosa de acercarme a la gente y mostrar que tengo una vida igual que cualquiera. Ha habido momentos duros, evidentemente, porque parece ser que eso de alguna manera vende bastante”.

Al preguntarle en la conferencia de prensa cómo se ve en 20 años, Bisbal respondió “Quisiera seguir en el mundo de la música y por eso me cuido mucho para mantener mi rango vocal. Ahora tengo 44 años y estoy disfrutando de mi voz más que nunca. No quiero ser un esclavo de mis canciones y cuando ya no pueda no las cantaré. No quiero ser una caricatura de mi mismo. Quiero tener una carrera longeva, pero tengo que ser disciplinado”.