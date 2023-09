“Eres un malulo”: Fede se convirtió en la nueva víctima de una de las travesuras de Bigote

Bigote nuevamente hizo de las suyas en “Gran Hermano” y esta ocasión su víctima fue el nuevo participante llamado Fede Farrell, quien quedó sorprendido por la broma del can.

Todo comenzó cuando Raimundo se dio cuenta de que el perro mordió y rompió uno de los pedales de la bicicleta del argentino.

“¡Se lo hizo pi**! Se va a morir este hueón”, manifestó Rai al ver las consecuencias de la mordedura. “¡Bigote, qué hiciste, hueón!. Eres un malulo. Eso fue con maldad”, expresó al juguetón.

Tras avisarle, Fede salió de inmediato al patio para ver qué había hecho el can en su bicicleta.

“Fuiste víctima de Bigote (...) El pedal te lo hizo bolsa”, expresaron sus compañeros de encierro.

“No, no, no. Conch…”, expresó el argentino al darse cuenta de la acción. Posteriormente, retiró su bicicleta y le llevó a otro sector de la casa.

“Lo caché justo y le dije, pero partió antes. Lo debe haber hecho durante el día”, le explicó Raimundo.

Finalmente, y luego de la sugerencia de Ignacia Michelson, Gran Hermano prometió que arreglaría la bicicleta de Fede.