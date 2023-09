“Estoy pal’ pi** con mi manito”: Helhue Sukni sigue sufriendo tras su accidente en la muñeca

La “tía Huelhue” se accidentó, y tiene claro que su recuperación no se dará en las fechas. La abogada se accidentó a finales de agosto después de que se cayó y se dañó su muñeca, así que recordó el accidente y le habló a sus seguidores sobre las secuelas.

“Estoy pal’ pico con mi manito porque me saqué el ‘calastro’ (se refería al cabestrillo). Estoy cabreada, estoy aburrida”, comenzó.

Sukni recibió un espejo grande como regalo, y por su cuenta intentó transportarlo a su casa. El objeto se le estaba yendo en collera, y para que no se rompiera, lo posó a un lado, pero terminó cayéndose ella con todo el peso en su brazo dañado.

“En la noche me recagué de dolor, amanecí con la mano hincha’ de la puta madre (...) total hueones que me caí y me saqué la chucha, fue de inmediato a la clínica porque me dolía más que la cresta”, contó.

A la semana siguiente...

Helhue afirmó que su brazo sigue moreteado, la parte de la cadera y las piernas también. El traumatólogo de manos le dijo que tiene un esguince, y se astilló el hueso de su dedo pulgar, por lo que tiene que estar inmovilizada por dos a tres semanas.

Obviamente, la “tía Helhue” no ha hecho caso a esas instrucciones. “Así que la ‘tía Helhue’ que se porta como la callampa porque se saca esta huea (la muñequera) a cada rato, y muevo las manos de acá pa’ allá, en vez de tres semanas me demoraré diez semanas”, aseguró.

“Es que no puedo estar con esta huea todo el día. Trato, pero igual me voy a lavar las manos, y no se puede. En definitiva no se puede, atroz. Pero si no se me cura, me van a tener que poner yeso (...) No sería nada agradable andar enyesada, valor”, contó.