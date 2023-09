“Fue la mejor decisión de mi vida”: Viviana Flores, ganadora de “Mundos Opuestos”, enamoradísima de su carrera

La flamante ganadora del reality “Mundos Opuestos”, Viviana Flores, se llevó el premio hace un poco más de una década, y actualmente, su vida es completamente distinta. Ella trabaja como geógrafa en una empresa del área postal.

En conversación con Página 7, Flores señaló que gracias al trabajo remoto pudo concretar su anhelo de vivir lejos de la urbe. “Gracias a la vida, todo esto ha ido también acompañado de proyectos personales, que fue dejar la ciudad hace cuatro meses y venirme a vivir al campo”, afirmó.

“Estoy súper plena y avanzando también en ello, junto a todos mis animalitos rescatados, viviendo en la Quinta Región. Feliz y con ganas de seguir trabajando a nivel local, con la comunidad”, añadió la ganadora de “Mundos Opuestos”

“Estoy muy feliz”

Al momento de ingresar a la universidad, Viviana decidió estudiar geografía. “Llegué a ella por casualidad la verdad. Creo que encontré la geografía de chiripa, como se diría. Estaba entre algunas carreras y geografía no era una de ellas”, contó.

“Me la mencionaron en un desayuno familiar. Me comentaron, ‘oye, ¿por qué no estudias geografía? Creo que encaja con tu perfil’. Y la verdad, vengo de un contexto escolar donde no había mucha vocación geográfica, entonces no tenía idea de qué era”, reveló la geógrafa.

A la mañana siguiente de ese desayuno, se fue a matricular. “Creo que fue la mejor decisión de mi vida. Me llevó a habilitar un lente distinto de lo que es el espacio, de lo que es la vinculación del ser humano con el medio, y, al mismo tiempo, de lo mucho que necesitamos la educación geográfica en la escuela”.

“Me apasiona mucho. Estoy muy feliz de poder vivir de ella, de haberla encontrado, porque me llevó a vivir experiencias extraordinarias. Creo que me abrió muchas puertas. Me permitió estar de intercambio en la Universidad de São Paulo un semestre completo”, cerró.