“Los que están metidos dentro de este circo tienen que tener las agallas”: Daniela Aránguiz se lanza contra Viñuela por criticar a “El Purgatorio”

En la más reciente edición de “Zona de Estrellas”, Daniela Aránguiz se fue con todo en contra de José Miguel Viñuela, esto luego de criticar la rutina de Chiqui Aguayo y Luis Slimming cuando él estuvo en el programa.

“¿Qué sentido tiene que después pongas a dos humoristas para que te hagan mier… con algo que ha sido doloroso? Entonces no me cuadró y se los dije cuando terminó. Lo encontré fome, agresivo, no me gustó”, alegó el panelista de “Tal Cual” junto a Paty Maldonado.

En este contexto, es donde Aránguiz defendió el trabajo de los humoristas: “Yo no lo encuentro terrible. Yo no veo una ofensa. Aquí a la gente la Chiqui la critica por los errores que hemos cometido y por los escándalos públicos que tenemos, ella no está... La Chiqui, no es por defenderla, pero ella hace una pauta por las polémicas que hemos causado nosotros los rostros, porque ella no te tira un trapito que no se sepa, todo es en base de lo que tú mismo te has expuesto”, planteó.

Y en esa misma línea, enfatizó en que: “Y eso que no le tiraron hartas papitas al Jose, ponte tú en la rutina podría haber no sé... podrían haber dicho las infidelidades del Jose cuando era joven. Yo creo que le podrían haber sacado cosas realmente dolorosas de su pasado, pero nunca le sacaron nada de eso y están hablando más encima de cosas que él hizo”.

“Uno sabe a lo que va”

Según el análisis de Aránguiz, quien también estuvo como invitada en el espacio de Canal 13, “aquí no es nada personal, yo creo que le están poniendo mucho color”.

“La tele es tele y hay que hacer tele, los que están metidos dentro de este circo tienen que tener las agallas y ponerse los zapatos de payaso y estar ahí. Te están pagando por estar ahí. Yo creo que, todos tienen su función en televisión, si uno se manda condoros en televisión tiene que ser hombrecito o mujercita y poner el pecho a la balas, sobre todo si sabes el programa al que te están invitando, si tú sabes dónde te vas a ir a meter, anda a las noticias, a un matinal que te traten bien, que te den cafecito”, lanzó.

“Si te vas a meter a un programa como El Purgatorio, uno sabe a lo que va, entonces después ir a hacer la víctima... ¿Por qué hacerte la víctima si sabes que te van a hacer miéchica? Por plata. Si no quieres que te insulten y no te quieres sentir ofendido, quédate en tu casa viendo Netflix”, sentenció.