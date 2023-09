“No sé cómo, sin querer, pero me enamoré de ti”: La esperada y romántica declaración de Gonzalo a Martita en “Generación 98″

Al fin pasó...Gonzalo (Nicolás Oyarzún) se le declaró a Martita (Daniela Ramírez). Le confesó que su matrimonio con Javiera (Paloma Moreno) se acabó y que está enamorado de ella.

“Se supone que debería decirte que no tienes nada que ver, que esto es un problema de los dos, que las crisis pasan en los matrimonios y que no te sientas responsable, pero sería mentira”, empezó a explicar un nervioso Gonzalo.

Y siguió confesando también que todo cambió en su vida al volverse a encontrar con ella luego de años. “Tu forma, tu bondad, cómo me haces reír, tu generosidad. No estoy diciendo que la ‘Javi’ sea egoísta, no es eso...”, se deshacía en explicaciones.

Y de pronto, luego de mucho rodeó lanzó la verdad: “No sé cómo, sin querer, pero me enamoré de ti”.

Revisa el momento: