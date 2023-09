Rubén de “Gran Hermano” tuvo amable gesto con Fede y le regaló su ropa: “¡Justo que te iba a hacer la espontánea!”

Una tierna escena en la casa estudio de Gran Hermano Chile llamó la atención de los seguidores del programa, cuando Rubén Gutiérrez demostró su generosidad al regalar su ropa a su compañero de encierro, Fede Farrell.

Fede, uno de los últimos en ingresar al programa, llevó consigo solo unas pocas prendas y su bicicleta. Ante esta situación, Rubén, el ex carabinero de origen chileno, decidió sorprender a Fede con un gesto inesperado. Le obsequió dos camisas y un polerón que ya no utilizaba, causando la alegría y sorpresa del argentino.

En un tono de humor, Fede comentó: “¡Justo que te iba a hacer la espontánea! Te iba a fulminar”. Sin embargo, Rubén aclaró que su acto de generosidad no tenía segundas intenciones, afirmando: “A mí me nace, no lo hago por puro interés”.

La emoción continuó cuando Fede probó las prendas regaladas. Se mostró encantado con la camisa que le quedaba perfectamente, y Rubén le aconsejó conseguir una plancha en el confesionario para mantener sus atuendos en perfecto estado.

“Ohh mirá la facha que tengo Rey. Me enamoro de mí mismo un poco más”, bromeaba Fede mientras se probaba una de las camisas.

“Está buena Rubén ¿Esta es tuya?”, le preguntó Farrel. “Sí, pero no me cae”, respondió Rubén.

“Esta está bonita Rubén, me encantó. Es exacta de mi talla, esta que tengo puesta”, continuó el argentino, a lo que el ex carabinero le aconsejó: “Deberías conseguir una planchita, te puedes conseguir en el confesionario”.

Acto seguido, Fede procedió a probarse otra de las prendas. “Esta soy yo. Con esta rompo corazones”, bromeó el participante.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, destacando la humildad y solidaridad de Rubén. Algunos usuarios elogiaron su personalidad diciendo: “Rubén es una persona humilde, que quiere salir adelante, es solidario y buen compañero”, “Rubén es un buen tipo, solo que es muy copuchento y chiflado con la cocina”.

“Tienes actitudes super bonitas Rubén, hay que reconocerlo. Es un buen tipo”, escribió @Unaentidad. “Que lindo gesto. Rubén no es malo, solo es wn”, señaló otra usuaria de X.

