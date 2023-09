¿Se le ‘salió’? Christian Nodal adelantó cuándo podremos llamarle ‘padre’

¡Christian Nodal lo volvió a hacer! El cantante de regional mexicano, habría revelado ‘sin querer’ la fecha en la que por fin darían la bienvenida a su primera hija con Julia Emilia Cazzuchelli ‘Cazzu’. Esto luego de que ofreciera un emotivo discurso en el Allstate Arena de Chicago, Illinois, el pasado 2 de septiembre.

Con un emocionante mensaje, Christian Nodal, adelantó a su público de Chicago, el día en que ‘oficialmente’ se convertiría en papá “Este es mi último show como papacito que la próxima vez que vuelva a dar un show ahora si voy a ser papá”. Esto se supo a través de un video compartido por una usuaria de TikTok de nombre @wanderlustlucy.

Como sabemos, el originario de Caborca, Sonora, está ofreciendo la segunda parte de su tour Forajido, esta vez bajo el nombre ‘Foraji2′ que comenzó el 25 de agosto en California y terminará el 12 de noviembre en Pensilvania.

En una reciente entrevista Nodal y Cazzu revelaron que vivirían en una casa rodante durante lo que restaba de la gira del cantante, esto, para que ambos pudieran disfrutar de la compañía de su primera bebé.

Christian Nodal Gira 'FORAJI2' Póster: 'FORAJI2 Tour' (Póster: 'FORAJI2 Tour')

“Vamos a movernos toda la familia en una casa rodante, un motorhome. Va a ser un momento precioso’”. Mientras que Cazzu, emocionada, añadió: “Me encanta poder mezclar los dos mundos con la fragilidad que conlleva tener un bebé. Me imagino los caminos y poder disfrutar y pararnos en cualquier lugar. Salir y conocer comidas, lugares, personas… Y todo ello con la bebé”.

Este día Christian Nodal podría convertirse ‘oficialmente’ en papá

Luego de que el cantante ofreciera este pequeño, pero emotivo discurso, las teorías se dispararon y es que solo hace falta dar un vistazo a las fechas de su tour para conocer cuál sería el día en que oficialmente podría convertirse en padre.

En su concierto en Chicago el 2 de septiembre dijo que ese sería el último antes de convertirse en padre, el siguiente sería un día después el domingo 3 de septiembre en Indianapolis, pero este show fue cancelado, o al menos eso se puede ver en la página oficial de Ticketmaster y otros sitios web.

Christian Nodal 'FORAJI2 Tour' Web Ticketmaster (Web Ticketmaster)

Después de ese show, el que sigue está marcado con la fecha del 21 de septiembre en Houston, Texas, por lo que, si lo que dice el cantante es verdad, sería entonces cuando el oficialmente ya sería papá de su primera bebé y su nacimiento se daría entre el domingo 3 y fechas previas a este concierto.

Christian Nodal 'FORAJI2 Tour' Póster: 'FORAJI2 Tour'

La paternidad cambió la vida de Nodal

Desde que se dio a conocer el embarazo de Cazzu a mediados de abril, cuando ambos artistas, anunciaron en sus respectivos conciertos que serían padres, Nodal no ha dejado de expresar su emoción, preparándose para su llegada.

Lo primero que adelantó es que sería una niña cuando aseguró que comenzaría el proceso para quitarse los tatuajes de la cara, para que su pequeña pudiera conocerlo sin ellos, además reveló que ser padre a los 24 años era algo que había deseado y que se está haciendo realidad con Cazzu, la también llamada ‘Jefa del Trap’ de 29 años, quien también ha mostrado su alegría por esta nueva etapa.

“Ya pasó una etapa muy mía. Siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran... Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. ¿Me entiendes?”. Reveló a ‘Lo Sé Todo’, Colombia.

Nodal aseguró en Vogue, que convertirse en padre lo había tranquilizado, pues se consideraba muy compulsivo en el trabajo: “‘Nunca había planeado nada y por primera vez estoy organizando todo desde el lado artístico para que pueda disfrutar los primeros meses de esa bebé tan preciosa con tranquilidad’”.