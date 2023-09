“Se obsesionó con esta cosa…”: Jordi Castell criticó sin filtro a Luis Slimming tras su paso por El Purgatorio

Jordi Castell lanzó una dura crítica contra el comediante Luis Slimming luego de su rutina en el programa El Purgatorio.

Recordemos que la semana pasada el fotógrafo junto a José Miguel Viñuela estuvieron en el programa de Canal 13, pero las bromas del humorista y de Chiqui Aguayo no los dejaron muy contentos.

De hecho, Viñuela criticó duramente a los comediantes por su rutina, señalando que encontraba que fue de “mal gusto” el reírse constantemente de las dos controversias que protagonizó.

Más encima ahora, en el último capítulo de Tal Cual, Jordi Castell se desahogó y lanzó su tajante opinión sobre las tallas pesadas que le lanzó Slimming en la sección del “libro de las condolencias”.

De hecho, el fotógrafo aseguró que lo habían invitado junto al conductor al “bullying remunerado”, agregando más adelante que solo habían ido al programa a “hacer caja”.

Tras escucharlos, Raquel Argandoña le comentó a sus compañeros que “yo encuentro que ustedes fueron tan inocentes. ¿Cómo no saben alguna historia? Si hay tantas de los dos que le hicieron bullying”, agregó.

Castell explicó que “el animador tampoco deja que haya una contrapregunta, de hecho, yo dejé rebotando ahí...”.

“¡Pero si estás en vivo! Tú te puedes parar y decirle ‘¿sabes qué más? Mira muñequita…’ ¿Por qué no? ¿Por eso te descuentan?”, preguntó Raquel.

Viñuela le contó a su compañera que “cuando pasaba eso, ellos decían ‘parece que hay un alma, sigamos’”.

La crítica

Después, Jordi tomó la palabra y lanzó su dura crítica por las bromas que le tiró el comediante en el programa.

“A mí lo que me pareció más raro, que (hubo) una pre entrevista con un periodista, que yo, en mi caso personal, hablé de cosas puntales y le aclaré (...) Y fue después el comediante Sliminng, se tiró, o sea, tuvo una tergiversación de cosas que yo ya había aclarado”, criticó Jordi en Tal Cual.

Jordi aseguró que “yo dije no comentan el error de quedarse con los memes’, porque es poco periodístico”.

“Y lo que más me llamó la atención de él que se obsesionó con esta cosa que supuestamente yo tengo con todo el skincare que hago y las veces que me he pinchado la cara, porque supuestamente yo me quiero ver más joven”, agregó.

Además, aclaró que “perdón, la gente que me conoce un minuto sabe que jamás he renegado mi edad”.

“Y me llama la atención este ensañamiento con una cosa física, cuando a él le sobraban 25 kilos. No soy gordofóbico, ni mucho menos”, dijo tajante Jordi, tal como consigna La Cuarta.