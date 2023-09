¿Se olvidó de Cony?: Sebastián Ramírez dedica romántico mensaje a su nueva conquista

Hace poco que Sebastián Ramírez estrenó nuevo amor en redes sociales tras claramenre olvidar a Cony Capelli, con quien estuvo dentro del encierro de ‘Gran Hermano’. De hecho, se mostró muy cariñoso con una usuaria de Instagram a la que le dice “te amo”.

Hablamos de la cibernauta llamada Catalina Gaete, quien en su perfil de Instagram cuenta con 14 mil seguidores y sería la nueva conquista del polémico galan.

La huella del nuevo romance de Sebastián Ramírez quedó al descubierto en una publicación de Catalina Gaete, que subió una foto junto a un caballo.

El ex chico reality le escribió en la imagen del 27 de agosto “Te amo mi amor” y ella le devolvió un. “en todas”. Por eso, al parecer este nuevo romance va viento en popa, porque la pareja intercambió emojis apasionados y corazones de fuego eterno.

¿Volverá al reality?

Lo último que se supo de Sebastián Ramírez es ssobre su posible regreso a Gran Hermano, lo que muchos vieron como un arreglo.

De hecho, lo aseguraron en el podcast “Gran Espía”, donde Delfina Bascuñán, Diego y Malu Vial lanzaron la bomba sobre “Tatán”.

“El reality está arreglado, como contó guarén. Fran sabía que Raimundo iba a entrar, Seba entra el 20, me lo contó a mí”, expuso Delfina según consignó Página 7.

“Le dije: ‘Seba, quiero que vengas al podcast’, y me dice: ‘No Delfina, no puedo. Entro el 20′”, agregó la panelista.

[ LEE TAMBIÉN: Sebastián Ramírez realizó primer evento discotequero tras salida de Gran Hermano: ¿Cómo le fue? ]