“Si me llamaran, tendrían que…”: Fanny Cuevas sorprendió con particular requisito para entrar a “Tierra Brava”

Fanny Cuevas, la icónica ganadora de Mundos Opuestos 2, hace pocos días desató una ola de rumores en redes sociales respecto a una posible participación en Gran Hermano. Sin embargo, Fanny aclaró que no formaría parte de ese programa.

Pero los rumores no terminaron ahí. Ahora se especula que podría unirse al nuevo reality de Canal 13, Tierra Brava. En una entrevista con el medio Página 7, Fanny abordó estos rumores de manera y también expresó su deseo de volver a un encierro televisivo.

La emprendedora destacó que se encuentra en una excelente etapa de su vida gracias al éxito de su empresa de belleza, Fanny Life. “Estoy en una etapa de mi vida muy buena, porque me ha ido súper bien con mi empresa. Trabajo harto y me va bastante bien, no me puedo quejar”, señaló.

Respecto a una posible participación en el nuevo reality de Canal 13, Cuevas añadió: “Pero igual siento que la gente me quiere adentro. Cuando estaba en el reality mi eslogan era ‘siempre del pueblo, para el pueblo’. Entonces, deberían escucharlo un poco, porque las personas me piden y nunca me llaman”.

Sin embargo, dejó claro que, a pesar de los deseos del público, Canal 13 no se ha comunicado con ella para una posible participación en Tierra Brava y criticó que a menudo se ignoran las peticiones del público en la selección de los concursantes.

“Mentiría si dijera que me han llamado. La única que quiere que entre es la gente. Por lo mismo, deberían escuchar un poquito más al público. A veces las personas piden personajes, los ignoran y llevan a cualquier pelafustán fome”, sostuvo.

Fanny también señaló que estaría dispuesta a entrar al programa, pero con una condición importante: “Si me llamaran, tendrían que pagarme bien para entrar”, afirmó a Página 7, ya que, al parecer, su negocio va viento en popa.

La ex Mundos Opuestos destacó su relación especial con Canal 13, donde nació su carrera y donde cosechó grandes éxitos. “Sinceramente, si me necesitan, yo pienso que ellos me van a llamar, porque saben quién soy. Yo nací en Canal 13, todo se lo debo a esa señal. Soy su propio personaje. Aparte, soy la ganadora de la segunda temporada y en la primera también llegué a la final”, afirmó.

Finalmente, Fanny recordó algunas de sus peleas más memorables en reality shows, donde sostuvo que con quien generó mayor mala onda fue con Angélica Sepúlveda. Sobre la “fierecilla de Yungay”, Fanny manifestó: “Nunca más la vi y ojalá jamás volver a topármela en la vida… o en un reality”, agregando en tono de broma “Pienso que ella se llama sola”.