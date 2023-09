“Súper amable, súper cercano y súper simpático”: Fernanda Fuentes recibió en su restaurante de España a Henry Cavill

La chef chilena Fernanda Fuentes quedó sorprendida el pasado fin de semana con una afamada visita a su restaurante NUB, en Tenerife, España, cuando a la puertas de su local ingresó el actor británico Henry Cavill.

Una inesperada presencia que, aparte de revolucionar a su equipo de trabajo en el restaurante, le permitió a la exjueza de Masterchef conocer en persona al último intérprete que le dio vida al personaje de Superman en el cine.

La mediática visita de Fernanda Fuentes

“Fue gracioso porque entró el ‘maitre’ a la cocina y nos: ‘Chicos, tenemos en una mesa a Superman’. Todos lo miramos con cara de ‘qué está diciendo’, pensamos que era una broma”, reveló Fernanda a lun.com.

“Llegó como cualquier cliente pidiendo cenar en el restaurante. Fue una sorpresa porque no tenía reserva, pero justo ese día teníamos una mesa”, aclaró la chef, quien aseguró que Cavill quedó impresionado con la carta de postres, la especialidad de Fuentes.

“Le gustaron muchísimo los postres, tenemos uno consistente en un helado de pimienta, aceitunas y naranja. También una adaptación del turrón de vino. Él me hizo explicarle cómo lo hacíamos”, dijo.

“Conversamos bastante porque en mi restaurante debes moverte para ir al salón de postres. Ahí atiendo yo y me presentan a todos los clientes. Cuando supo que yo era la chef y dueña del local me dio la mano, se presentó y comenzó a hacer preguntas de los platos y de la mezcla entre Chile e Italia. Quedó fascinado con todo, me dio las gracias por la fantástica cena y al final nos tomamos fotos”, agregó la chef, quien no dudó en alabar la sencillez y simpatía del actor.