“El último fin de se semana demostró quién era realmente”: El polémico voto legado de Fran Maira a una integrante de la “Familia Lulo”

Cada jugador que es eliminado de “Gran Hermano” tiene como deber entregar un voto legado a uno de sus excompañeros y en este caso fue el turno de Fran Maira.

La rubia decidió dejarle este sufragio a Constanza Capelli, esto a raíz de sus polémico conflicto que protagonizaron durante el viernes.

“Mi voto legado es para Constanza. El último fin de semana demostró quién era realmente, como trató a Raimundo, creo que no se lo merecía, él no te había hecho nada. Igual te deseo suerte comiéndote mis sobras”, lanzó sin filtro.

Por su parte, la bailarina aseguró que no le sorprendía la decisión de Maira y decidió responder a sus palabras, y de pasada, realizar una reflexión sobre lo que sucedió el fin de semana.

“Me lo esperaba, en una parte obviamente la entiendo, quizás yo hubiera hecho lo mismo si me hubiese tocado irme yo después de una discusión tan fuerte como la que hubo. Más que nada decir que para mi fue un largo recorrido y camino para concebir una buena relación con Fran debido a que habíamos tenido un conflicto donde ella me hirió profundamente con un comentario, aun así ambas pusimos de nuestra parte para poder llevarnos bien. Fui muy leal a ella, confié mucho en ella y nada, siento que, obviamente me da mucha tristeza lo que pasó, si reconocí a Rai y le pedí disculpas, no fue inmediata la disculpa porque sentí que no era el momento, aún los ánimos estaban muy calientes como para tener una conversación, pero sí me hice cargo inmediatamente con Rai a pedirle disculpas porque lo sentí”, explicó.

“Muchas veces acá se me ha pedido pedir disculpas y yo no lo hago si no lo siento genuinamente. Me entristece mucho llegar a ese punto, me avergüenza, obviamente no es la idea llegar a ese punto, creo que hay otras maneras, pero yo no soy solamente eso. Ella menciona que ‘ahora se mostró su verdadera forma de ser’ y yo soy todo lo que he mostrado acá, no soy solo ese fin de semana, soy todo, puedo ser amigable, como puedo ser mezquina, puedo ser chistosa como un día estar triste, puedo ser muy tierna y a veces puedo tener otros lados más oscuros, pero creo que he sido sincera y dentro de esa honestidad también soy responsable en asumir las consecuencias al respecto, la distancia con Rai y por supuesto que si me toca ir a placa, que es lo más probable, si la gente me toca que me vaya, asumo las consecuencias que tanto como me quisieron, pueden no estar de acuerdo conmigo”, sostiene la jugadora.

“Yo creo que eso es madurez a diferencia un poco de ella, que le pidió a su gente que votara por ella porque ya estaba cansada, no pienso que haya sido así, creo que la gente votó por otras cosas no porque ella se lo pidiera. La cuota de responsabilidad es personal y yo no le voy a pedir a ella que asuma nada, me toca asumir lo que a mí me corresponde. Estoy tranquila. Ya había tenido un conflicto fuerte, nunca como lo de ahora y no se va a volver a repetir, estoy aprendiendo, soy un aprendizaje constante”, sentenció la joven de la “Familia Lulo”.