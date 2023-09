“¿En el amor?”: Karina Álvarez bromeó con situación sentimental de Cox

Un momento para el recuerdo ocurrio esta mañana de este miércoles entre Karina Álvarez y Roberto Cox en el noticiario matinal de CHV.

Resulta que al finalizar el programa, mostraron la nota en pantalla de que Venecia comenzará a cobrar a los turistas cuando la visiten. Por eso, el periodista aseguró que conocía la ciudad italiana.

“Yo tuve la suerte de conocer Venecia, ¿te doy un dato? Yo en ese entonces…”, lanzó, sin alcanzar a terminar la frase que interrumpió la periodista.

“Pero ¿lo conociste en el amor?”, le preguntó muy intrigada Álvarez.

Pese a ello, Cox negó haber ido en un viaje romántico, asegurando que “fui con un amigo. Y yo te recomiendo, si van a Venecia tiene que ser en pareja”

“Es una ciudad muy romántica, para pasear en góndola, con el gondolero que te canta temas de amor”, aseguró.

Sin embargo, la animadora volvió a consultarle si va a ir en pareja en un futuro. “O sea, me imagino que vas a volver, cuando haya amor, ¿o no?”.

Sin profundizar en el tema, Cox aseguró que “podrá pasar mucho tiempo para aquello, tal vez”. “Ay, qué tristeza”, le dijo Karina.

[ LEE TAMBIÉN: Karen Doggenweiler sería animadora de un nuevo programa tipo reality ]

Viaje en góndola con Cox

Luego, el conductor del noticiario recalcó que, si bien conoce Venecia, desestimó la idea de subirse a una góndola con su amigo.

“Subirse a la góndola sale caro también. Yo no me subí”, afirmó, recibiendo de inmediato el comentario de la periodista, quien lo calificó como “apretado”, “¿cuánto valía la góndola?”, preguntó.

“Es que estaba solo, no estaba en pareja”, se defendió Cox. “Cuando tenga una novia, una polola, ahí pagaré la góndola. No me acuerdo cuanto salía, pero era muy caro”, finalizó.