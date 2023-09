“Mijita rica”: Bruno Mars sorprendió con improvisada canción a la chilena en el Monumental

El artista Bruno Mars sorprendió a sus seguidoras que llegaron a su concierto en el estadio Monumental, entonando una improvisada canción a la chilena, momento que fue catalogado como “épico” en redes sociales.

“Hola mami”, dice el cantante con un teléfono dorado en su oreja. “Is my, Brunito. Papi Brunito. Te quiero mucho mijita, mijita rica”, dice en la supuesta conversación, provocando la expectación en la audiencia, al modificar la letra de “Calling all my lovelies”.

[ ¿Continúan las lluvias en Santiago?: Meteorólogos advierten nuevas precipitaciones ]

Posteriormente se une a los coristas y entonan la melodía chilensis. “Te quiero mucho mijita, mijita ricaaa”, cantó, provocando la algarabía de los 48 mil asistentes que llegaron al recinto de la comuna de La Florida y disfrutaron del espectáculo a pesar de la fuerte lluvia, el frío e incluso el temblor que se registró durante la velada.

Brunos Mars deleitó en el Monumental

El show comenzó puntual a las 21 horas y contó con un espectáculo pirotécnico en su hit “24K Magic”, para luego dar paso a sus grandes éxitos, consignó La Cuarta.

Además, uno de los músicos realizó un solo de piano al ritmo de “Y volveré” del grupo nacional Los Ángeles Negros, agregó el citado medio.

El artista oriundo de Hawai cerró el show, que fue considerado como “impecable”, con el hit “Uptown Funk” luego de casi dos horas de música e “interpretó guitarra en mano su canción “It Will Rain” (Lloverá), poniendo énfasis en que era perfecta para la noche, y agradeció todo cocoroco cuando le gritaron “mijito rico””, destacaron.

Finalmente, se despidió con un “te quiero mucho, Chile” y la promesa de volver por tercera vez, tal como lo hizo hace seis años atrás.