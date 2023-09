¿Qué dijo?: Daniela Aránguiz reaccionó al rumor de que Luis Mateucci entraría a “Tierra Brava”

En el último capítulo de “Zona de estrellas”, hablaron sobre el posible ingreso de un conocido exchico reality al próximo encierro de “Tierra Brava”, Luis Mateucci, quien estaría muy cerca de firmar. Por esto mismo, era inevitable que en el panel le preguntaran a Daniela Aránguiz, la supuesta pareja o expareja, del argentino sobre este rumor.

“Con Luis somos amigos, nos llevamos regios”, comenzó la panelista, y le dedicaron la canción “Amigos Especiales” de Blindaje 10. “Si llegase a ser así (que ingrese a ‘Tierra Brava’), que entré solterito”, señaló.

“Yo estoy en una etapa de mi vida en que no dejaría de hacer nada por nadie, y no me gustaría que no dejaran de hacer nada por mí”, agregó Aránguiz.

“Entonces, si es que llegara a entrar, porque yo tenía entendido que iba a ‘Gran Hermano’, pero a cualquiera de los dos reality que entre, yo le deseo lo mejor y que entre soltero, que juegue y lo pase chancho. Lo que fue, fue y se agradece el tiempo”, continuó.

Sobre si es que se molestaría si estableciera un romance con Pamela Díaz en específico, ella dijo que no, ya que encontraba que era muy chico para el gusto de la “Fiera”, porque para ella ya era muy joven.