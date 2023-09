“Soy la enemiga que quiere”: Ignacia Michelson y Jorge Aldoney entre el amor y el odio en “Gran Hermano”

Una particular dinámica se está dando entre la recién ingresada, Ignacia Michelson, y el modelo Jorge Aldoney en la casa de “Gran Hermano”. En sus primeros momentos en la casa, la DJ e influencer le confesó a su nuevo compañero de encierro, Fede, que le atraía Jorge.

Durante el capítulo pasado del reality, este dúo protagonizó dos momentos que llamaron la atención, los cuales dan a entender una relación tirante y juguetona entre los dos. Mientras estaban en la mesa del comedor, Constanza le preguntó a su examigo por qué no soltaba a su expareja que estaba afuera, y él afirmó que se aman.

“Este es el primer reality que entró soltera y ufff. Wey, el primerito, y el peor (en el que pude haber entrado soltera)”, aseguró Ignacia, y Jorge le respondió que “pero me caes bien, Ignacia”. A lo que Michelson con un leve hastío, le contestó: “deja de decirme que te caigo bien, eso ya lo sé. Dime algo más entretenido”.

Jorge después contestó que “pero, te juro que esta relación de amor y odio...”, hizo que Michelson se entusiasmara y exclamó: “¡Ay, lo dijo!”, mientras aplaudía en la mesa.

Amor y odio

Posteriormente, cuando llegó Diana Bolocco tras dos días de ausencia, le preguntó a los jugadores que no estuvieron involucrados en el conflicto, de cómo ellos lo vivieron. Jorge hizo un duro mea culpa señalando que no hizo lo suficiente para apaciguar los ánimos, pero Ignacia salió a su defensa.

“No te autoflageles, yo vi en una que cerraste la puerta, y la sacaste bien, y algunos no hicieron nada”, señaló Michelson. La animadora interrumpió y quiso ahondar más qué podría haber hecho.

Él dijo que pudo haber calmado más los ánimos, intentar resolver más los conflictos como lo hizo con Seba con quien ahora se lleva bien, pero dijo que le trajeron otro némesis con Ignacia, con quien ha peleado desde el domingo dijo en tono de broma.

“Que no se haga el pendejo, este se hace el pendejo, Diana. Te voy a decir las cosas como son, peleamos sí, pero soy su entretención, y dice que soy tierna. Igual me quiere, me necesita, y lo ha pasado mejor que sin mí, así que no venga a mamar. Soy la enemiga que quieres”, bromeó Ignacia, y Jorge lo afirmó.

“Cuento los días para hacerle la fulminante, Diana”, tiró en talla Jorge, a lo que la influencer aseguró que le haría la vida imposible. La animadora preguntó si era una relación de amor y odio, y Jorge señaló que más odio que amor, pero Ignacia estaba en desacuerdo.

“Yo diría más amor que odio, pero no lo quiere admitir porque está su Fefi ahí afuera, pero no quiere quedar mal. Yo sé que le gusto”, lanzó Nacha.