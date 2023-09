“¿Te cuento algo triste?”: Familia de Fran Maira reunió a 4 mil personas para que la votaran y la eliminaran de “Gran Hermano”

Fran Maira estuvo como invitada en la más reciente transmisión en vivo de Claudio Michaux, en donde reveló la estrategia que tuvo su familia para lograr sacarla del encierro de “Gran Hermano”

“¿Te cuento algo triste? Esto lo puedes corroborar”, dijo la influencer, tras recordar el porcentaje de votación que obtuvo.

De acuerdo al relato de la rubia, luego de salir del panel de Chilevisión, su familia le confesó una importante noticia: “Pucha Fran, te queremos decir que nosotros hicimos un grupo de 4 mil personas, para que votaran por ti, y te fueras de la casa, porque consideramos que ya era tu momento”.

Sus padres y sus amigas “armaron un grupo con mucha gente, para que me votaran, porque encontraban que ya no me convenía (estar en el reality)”.

“Igual 4 mil personas no es tanto, en comparación con la gente que vota, pero igual influyó en el porcentaje”, sostuvo la exparticipante.

Eso sí, Fran destacó que entendía el sentimiento de sus cercanos, que lo veía como preocupación puesto que “quizás esto no me iba a beneficiar”, dijo.

Finalmente, Fran habló sobre su fuerte discusión con Jennifer Galvarini: “En esta pelea no fui la culpable, pero quizá para otras… uno igual llega a un punto en el que puede reaccionar mal”, cerró.