“Traicionera la vieja”: Fran Maira reaccionó a la cantidad de votos que recibió de Mónica en “Gran Hermano”

Como es tradición, la última persona que sale de la casa de “Gran Hermano”, visita al comediante Claudio Michaux para reaccionar al capítulo posterior a su entrevista en el panel. Este miércoles fue el turno de Francisca Maira, la polémica joven que salió en la semana más conflictiva de lo que lleva el reality.

A principios de la transmisión, el streamer le comunicó que Mónica y Hans fueron quienes la votaron en la última pasada. Ella señaló que el joven terminó admitiendo que fue él quien le dio un voto, y de igual forma Fran aseguró que tenía la certeza que Mónica también la votaba.

“Traicionera la vieja”, bromeó Maira. “Yo sabía la Moni que me votaba, pero no caché que me votó en todas las placas. Yo creo que en verdad lo hizo para no complicarse, pero no la culpo… Tiene 77 años, digo ‘filo’ y se feliz”.

“¡Miraaa, vieja traicionera! Y yo que le hablaba todos los días, me preocupaba de ella... Yo siempre lo dije que, y lo dije de verdad, que me gustaría que ella ganara, es una guerrera y me cagó ella. No me habría ido del reality básicamente”, reflexionó.

Sin embargo, Fran Maira terminó señalando que “cuando las cosas son para ti, son para ti, y si había llegado mi momento para irme, llegó”.