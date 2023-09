Checho Hirane y el secreto de su exitoso matrimonio: “Decidimos mantener la llama viva. Los árabes somos califas”

Este jueves en un nuevo capítulo de “El Purgatorio”, estuvo invitado el comediante y locutor radial Checho Hirane. Para la sección final del programa, “Punto de quiebre”, Nacho le preguntó por su historia de amor con su esposa.

“Decidimos mantener la llama viva. Los árabes somos califas, soy súper abierto de mente”, dijo sobre su vida íntima.

Hirane reconoció que no siempre se ha portado bien en su matrimonio. “No soy un santo. Mi esposa sí lo es, me ha perdonado por algunos errores que he cometido en mi vida”, se justificó.