Daniela Aránguiz le da un tirón de oreja a Antonella Ríos por mensajes a Luis Mateucci

Daniela Aránguiz llamó la atención a Antonella Ríos por haberle enviado un mensaje a Luis Metaucci, a través de las redes sociales.

La situación ocurrió durante la emisión en vivo del programa “Me Late”, de Zona Latina, momento en que la panelista de “Zona de Estrellas” se comunicó con Sergio Rojas.

“Dile a la Antonella que vi los mensajes que le envía al Luis. Así de amigos somos, que me cuenta todo. (Ríos) le dice que le mande los videos”, señaló Aránguiz.

Dado el emplazamiento, la actriz replicó: “¿Te pusiste celosa?. No me vayas a mostrar los churrines cochinos. A mí no me gusta (Luis), y si así fuera, te lo diría”.

En este sentido, dio a conocer los motivos por los que le escribió al argentino.

“Yo trabajé con él en un reality, que se llama ‘Volverías con tu ex’?. Le pedí un video que él subió y donde aparecía yo”, explicó.

“Yo estaba con él, por eso sé”, contrargumentó la ex del Mago Valdivia, a lo que Ríos le indicó: “Quizás él te saca celos, yo no tengo nada que ver. Puedo ser su mamá, así que no hay posibilidad”.