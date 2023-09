“Eso es mentira y ella lo sabe”: Ex pololo de Skarleth Labra se sincera tras quiebre

Tras la confirmación de Skarleth Labra de haber terminado su relación al salir de Gran Hermano, Facundo Alonso se refirió al quiebre, luego de haberla esperado más de dos meses mientras ella estaba al interior del reality.

“Tampoco me voy a echar a morir, así es la vida. Nada que hacer, no estoy enojado, no tengo rencor… Creo que todo pasa por algo, y está bien”, sostuvo en conversación con Página 7.

[ La bailarina está con riesgo de abandonar el reality junto a Pincoya y otros dos jugadores. Alessia deberá salvar a uno de ellos. ]

“Me lo tomo de la mejor forma. Creo que ella tiene que aprovechar su momento, tomarse su tiempo, disfrutarlo. Ella está en su peak, pero sé que va a llegar mucho más lejos”, reflexionó.

Además, el influencer, quien además le compuso una canción de amor, dejó en claro que terminaron en los mejores términos.

“Terminamos en buena, nos juntamos, hablamos las cosas, y todo bien, le deseo lo mejor”, añadió.

Finalmente, el joven artista descartó cualquier tipo de infidelidad de su parte.

“Eso es mentira, y ella lo sabe. Ni siquiera le doy cuerda al tema. Me conformó que con que mis cercanos y mi expareja sepan que es mentira”, concluyó.

Skarleth contó quiebre con Facundo

Skarleth, en tanto, fue quien contó en diversas entrevistas que tras estar encerrada en Gran Hermano se dio cuenta que prefería estar sola

“Seguimos siendo amigos. El reality me dejó como el hecho de que puedo estar solita, que puedo estar bien solita”, sinceró.

“Estuve dos meses adentro del reality y pude aclarar varias cosas, también supe estar sola, la verdad”, afirmó.

Además, respecto a Jorge Aldoney, contó que lo está esperando cuando salga, pero solo como amigos.

“Lo estoy esperando acá afuera para volver a verlo, para jugar con él. Es mi amigo, pero amigos no más”, dijo en el programa de Youtube “Algo que decir”.