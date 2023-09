Paul Vásquez criticó comentario de Raquel Argandoña: “No comparto su sistema que tiene para tratar a la gente”

El comediante Paul Vásquez, más conocido como “El Flaco”, estuvo presente en el último capítulo del estelar de Canal 13, “El Purgatorio”. En este espacio, él fue consultado sobre su polémica detención en un aeropuerto tras haber tomado un trago en abril del año pasado.

Según él, todo comenzó después de que él tomara unos tragos de vodka para calmar sus nervios, él se quedó dormido, y lo despertaron ya que estaba cerca de las salidas de emergencia. El comediante se vio envuelto en un altercado con la PDI, y terminó siendo detenido.

Los dichos de la “Quintrala”

El animador Ignacio Gutiérrez le mostró un titular que recogió los dichos de Raquel Argandoña sobre este episodio, quien dijo que el “Flaco” va a necesitar un bidón de alcohol para viajar a Europa o Estados Unidos para calmar sus nervios.

Por esto, el comediante respondió: “yo respeto mucho a la señora Argandoña, no comparto su sistema que tiene para tratar a la gente en su programa. Yo he viajado por el mundo, y he llegado a partes muy lejanas con la misma técnica que tengo para viajar en avión”.

“Yo no solamente hago Santiago-Miami como hace ella, yo viajo un poco más allá”, lanzó.