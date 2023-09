Kike Morandé habló sobre su regreso al mundo mediático: “Creo que de verdad me quieren y me echaban de menos”

El mítico animador de Mega, Kike Morandé, regresó a la palestra de los medios de mano de las redes sociales, con su nuevo canal de Youtube, el cual comparte con diversos invitados desde la comodidad del living de su casa. Esto se da tras años alejados de las pantallas tras el término de “Morandé con Compañía”.

En conversación con Las Últimas Noticias, el animador habló sobre su vuelta a las pistas y cómo ha sido volver al ojo público. Esto se motivó después de su aparición en el podcast de Willy Sabor, el cual terminó siendo muy exitoso.

“Nos salió muy fácil volver. No ha sido para nada traumático, aparte que es una cosa tanto más simple. Me ha agradado hacerlo”, comentó sobre su llegada a Youtube.

Sobre cómo ha sido su regreso mediático, él señaló al medio citado “la verdad es que lo he pasado muy bien, me ha hecho muy bien (...) pero me ha faltado esto”. Kike señaló que a pesar de haber seguido trabajando, esta es su pasión.

Sus hijos le señalaron que le dijeron: “‘por fin está de vuelta el papá de antes, con ganas, que se entretiene’. Así que estoy muy feliz. Como te digo, estoy recontento porque la gente ha querido ver este programa y ha tenido buenos comentarios, lo que me encanta”.

Finalmente, refiriéndose a su público, Morandé aseguró que “sin creerme el cuento, creo que de verdad me quieren y me echaban de menos, lo mismo que yo echaba de menos estar con ellos de nuevo. Hemos tenido unos comentarios que llegan por las redes sociales, todos simpáticos. De verdad , estoy súper agradecido, sorprendido de que no ha habido prácticamente ni un mal comentario, diría yo”.