Paty López publicó foto de su pequeño gigante Río: Tiene nueve meses y nuevo look

La actriz Patricia López chocheó con su hijo Río y compartió una foto en su cuenta de Instagram dando cuenta de lo grande que se ve, a los nueves meses de vida.

“Mi amor ya tiene 9 meses. Comparto mi alegría con ustedes. Y su nuevo corte de pelo”, escribió la actriz, quien se encuentra radicada en Eslovenia junto a su esposo.

Fue en diciembre del 2022 cuando López de 45 años, dio a luz a su primer hijo fruto de su relación con el esloveno Izidor Leitinger.

En esta ocasión, López compartió un nuevo registro, tal como lo hizo tiempo atrás cuanto tenía seis meses.

“Los ángeles sí existen. Río, 6 meses”, comentó en aquella oportunidad.

Al igual que esa vez, los comentarios no se hicieron esperar y sus seguidoras destacaron

“bendecido nuevo mes a Río y a su madre que celebra su noveno mes de un nuevo rol de la vida como es ser MADRE...cariños”, “Es hermoso igual a ti, que dichosa te ves con tu cachorrin”, “Qué buenmozo!! Y qué grande!! Los felicito!!”, destacaron.

Su colega, Teresita Reyes también le dedicó unas tiernas palabras.

“Se te ve feliz ,y el bebé es precioso”, comentó.

¿Cuál es el significado de Río?

Tiempo atrás, Patricia López explicó el significado del nombre, señalando que surgió como idea de su maestra.

“Mi hijo se llama Río. Ese nombre fue creación de mi maestra. No estaba muy segura y se me ocurrió preguntarle. Me dijo ‘me gusta mucho. Si te pregunta cuando grande por qué le pusiste así, le puedes responder que lo único que necesita es fluir en la vida’”, consignó Página 7.