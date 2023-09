Carolina Herrera afirma que las mujeres “ridículas” y “sin clase” usan este look si tienen más de 40 años

La reconocida diseñadora venezolana, Carolina Herrera, fundó su propio sello en Estados Unidos en 1981 y desde entonces se ha convertido en un ícono de la moda global y un sinónimo de la elegancia y buen gusto.

Carolina Herrera causó revuelo en redes sociales por sus polémicas declaraciones

Recientemente, Carolina Herrera se volvió tendencia luego de revelar unas polémicas declaraciones que causaron malestar en cientos de internautas. Siempre ha sido considerada como una de las mujeres más poderosas del mundo y es un norte de inspiración para quienes buscan el buen gusto y la elegancia. Algunos de sus consejos más famosos son: “no hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse de joven”, o “si algo no te agrada, quítale el único poder que tiene: tu atención”.

Carolina Herrera es conocida por saber que “la elegancia no es sólo belleza, es también la forma de pensar, la forma de moverte”, que “el accesorio invisible para cualquier prenda es un perfume” o que “la moda es para complacer al ojo; las formas y proporciones son para el intelecto”. Muchas mujeres siguen sus consejos sobre belleza y clase que están relacionados con una aura moral e intelectual.

Carolina Herrera: “Sólo las mujeres sin clase llevan el pelo largo después de los cuarenta”

Es por eso mismo que, la reconocida diseñadora se atrevió a decir que las mujeres de más de 30 deben dejar de usar bikinis, vaqueros y minifaldas, lo que causó un revuelo en las redes sociales.

Carolina Herrera: el pantalón que ninguna mujer mayor de 30 años puede usar (JP Yim/Foto: Getty Images)

“Sólo las mujeres sin clase llevan el pelo largo después de los cuarenta”, reveló hace unos días.

“Carolina, amiga, sólo las mujeres sin clase les dicen a otras mujeres como hostias han de llevar el pelo”, comentó una mujer en Twitter. “Desde aquí, por ejemplo, un beso a Carolina Herrera”, afirmó otra.

“Ha dicho Carolina Herrera no sé qué del pelo largo. Tengo 53 años y llevo el pelo como me da la gana: recogido y sin recoger, con boina, con sombrero o una piñata en la cabeza si se me antojara. La clase no está en el pelo, está en lo que oculta el pelo”, escribió una tercera.