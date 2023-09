Daniela Aránguiz confesó que le gustaría volver a tener una aventura con Raúl Peralta: “Que esto no lo vea Luis Mateucci”

En una entrevista con Pamela Díaz “Sin Editar”, la panelista de Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz no dudó en responder a una divertida pregunta de Pamela Díaz sobre a quién le gustaría intercambiar su vida. La respuesta sacó más de una carcajada, cuando, a tono de broma, la ex chica mekano sacó a colación a su ex, Raúl Peralta.

“Si pudieras intercambiar tu vida con alguien, ¿con quién sería?”, le consultó “La Fiera”, a lo que Daniela respondió que con Jennifer Lopez. Bajo el contexto de que la famosa actriz volvió con Ben Affleck, tras más de 15 años alejados, Díaz bromeó a la ex mekano advirtiéndole que no vuelva con Jorge Valdivia.

“Igual me comería a Raúl Peralta”, declaró Daniela a modo de broma. “Una tiene un recuerdo y quiero ver si es verdad o mentira”, explicó la panelista, para luego añadir: “Que esto no lo vea el Luis Mateucci, porfavor”.

Más tarde, Aránguiz aseguró que videntes y tarotistas le han advertido que podría regresar con Jorge Valdivia en el futuro.

“Todas las brujas me han dicho que voy a volver”, mencionó Daniela. “Si vuelvo con él, tengo que estar consciente de que me va a seguir cagando”, concluyó.