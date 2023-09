Maura Rivera respondió a curiosa pregunta de seguidor sobre parte de su cuerpo

La exRojo, Maura Rivera respondió a un seguidor que le consultó vía Instagram respecto a la naturaleza de su nariz, ante la duda si era producto de una intervención quirúrgica.

Fue a través de las dinámicas de preguntas y respuestas, cuando le consultaron directamente si estaba intervenida, ante lo cual la bailarina decidió poner los puntos sobre las íes.

“De Rojo que te sigo y siempre he tenido la duda, ¿te operaste la nariz?”.

Maura Rivera responde a pregunta sobre su nariz

Tras esto, Maura Rivera, conocida por tener un carácter chispita, lejos de molestarse se lo tomó de lo más buena onda y aprovechó la consulta para aclarar que su nariz es totalmente natural, sin ningún tipo de intervenciones.

“Me lo voy a tomar como un piropo, porque si me sigues de “Rojo”, te darías cuenta de que yo jamás me he tocado la nariz”,

Eso así, aclaró que hubo un tiempo que su nariz fue diferente.

“Siempre he tenido la misma nariz, excepto cuando era guagua que tenía un puntito de nariz (…) mi hija sacó mi nariz”, señaló.

Además, reveló que “me han preguntado mucho esto y no, respondiendo a tu pregunta, yo no me he operado la nariz”, afirmó.

“Yo a mi nariz no le he hecho absolutamente nada. Me siento una bendecida, sí, debo decirlo”, consignó el medio Alfombra Roja.