“No se me olvidó nunca más”: Cathy Barriga desclasificó encuentro amatorio con Joaquín Lavín JR

La panelista de Me Late y exalcaldesa de la comuna de Maipú, Cathy Barriga, desclasificó el apasionante encuentro amoroso que tuvo con su marido Joaquín Lavín León, bajo el puente Coronta, ubicado en el límite de las comunas de Portezuelo y San Nicolás, en la Región del BioBío.

“Con Joaquín (tuvimos sexo), en el puente que se llamaba la Coronta”, confesó sacando carcajadas en los demás compañeros de panel, Antonella Ríos, Sergio Rojas y Luis Sandoval.

“Es pá allá pal sur. Se va a reír la gente. Eso queda por Chillán, hay un caminito. Pero yo me acuerdo, porque cuando nos estacionamos abajo del puente, vi el nombre y no se me olvidó nunca más”, comentó risueña.

“Estábamos en un auto antiguo, de campo, en la parte de atrás. No andaba nadie, no andan carabineros, solo las estrellas”, contó cocoroca.