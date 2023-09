“Lulos” siguen resistiendo: en la votación más cerrada de “Gran Hermano” Coni se salva y hay nueva eliminada

Este domingo se produjo una nueva eliminación en “Gran Hermano”, luego de un fin de semana del terror para la casa estudio. En la placa estaban “La Pincoya” , Jorge, Mónica y Coni. Luego las últimas dos llegaron hasta la definición final, siendo eliminada la participante de 77 años.

Fue el mismo Julio César Rodríguez que aseguró que fue la votación más cerrada. Mónica obtuvo un 54,38% de los votos, mientras que Coni, un 45,62%.

“A Gran Hermano, estoy muy pero muy agradecida, se lo dije delante y gracias por haberme cuidado mucho, porque él se preocupó mucho de mí de cuando, me veía triste me llamaba. Entonces me siento orgullosa. Me despido de mis compañeros, me alegro que la Pincoya siga luchando y que ojalá se lleve el premio mayor porque se lo merece”.