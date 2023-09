Pamela Díaz aclara fotografía en la que aparece carreteando en el mismo lugar que Jean Philippe Cretton: “Hoy es hoy”

Durante el fin de semana comenzó a circular una foto en la que se veía a Pamela Díaz en la misma junta de amigos con su expololo, Jean Philippe Cretton. ¿Habrán vuelto? es la pregunta que se hacen todos.

Bueno, Luis Sandoval del live de Instagram “Que te lo digo” se comunicó con “La Fiera” para preguntarle sobre la fotografía.

“Me puso: ‘Tenemos amigos en común, me vieron atracando de la mano con Jean-Philippe… Pronto me encerraré en el reality, ¿cómo me voy a ir pololeando?”, le contestó.

“Yo no le puedo decir a mis amigos que no hagan Stories, tan pasada a caca no soy. Sin embargo, no tengo nada que ocultar. Hoy es hoy, besos”, le dijo Pamela a Sandoval.

Sin embargo, “Luchito” algo confundido con la respuesta de “La Fiera”, le volvió a preguntar si estaban juntos o eran amigos especiales, a lo que Díaz ya algo ofuscada le respondió: “Bucha, ¿cómo no se entiende? Yo no oculto a mis parejas y menos ando por la vida diciendo que estoy soltera. Dios, ya me aburrí”.