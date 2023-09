Peso Pluma: el fenómeno mundial que irrumpe en los VMA

Hace poco más de un año, tuve la oportunidad de de coincidir en la Ciudad de México con Michelle Maciel, La Martita y Danny Félix. Fue en ese encuentro donde pude adentrarme en las profundidades del nuevo folclore mexicano y de los corridos tumbados que fluían desde el norte del país y, en particular, desde Estados Unidos. Por esos días, Peso Pluma aún era prácticamente un desconocido para la mayoría del público.

Durante ese memorable día, mientras compartíamos una mesa, Danny estaba visiblemente emocionado al recordar su reencuentro con “El Nata”, un amigo al que había perdido de vista durante años. Este reencuentro se debió a una inesperada petición de un tema de Natanael Cano en un bar de Tucson, Arizona.

Al día siguiente, la emoción se materializó en forma de música cuando Danny Félix interpretó en vivo “Soy el diablo” junto a su amigo, en una actuación espectacular durante la gala de los Mtv Miaw 2022.

A partir de ese icónico momento, pareciera que los corridos tumbados trascendieron las calles, los bares y los círculos norteños, incluyendo a los paisanos en Estados Unidos, para llegar a las emisoras de radio y a las listas de éxitos en las plataformas de streaming. Sin embargo, no fue hasta este 2023 que el tema “Ella baila sola” se transformó en un fenómeno internacional.

El panorama musical se vio conmocionado por este hit que emergió de la mente creativa de Pedro Julián Tovar y que interpretó un tapatío conocido como Peso Pluma junto con la banda Eslabón Armado. Sus números de reproducciones ascendieron vertiginosamente, al igual que sus colaboraciones con artistas de renombre como Bizarrap, Luis R. Conriquez, Natanael Cano, Becky G, Nicki Nicole, Marshmello y Ovy on the Drums.

Este fin de semana, de la mano de Publimetro pude entrevistar en exclusiva a Hassan Kabande, mejor conocido como Peso Pluma, en el marco de la primera edición del festival “Arre” en la Ciudad de México. Antes de subir al escenario, en su camerino, al ritmo de “Royal Rumble (Se Van)”, interpretada por Daddy Yankee, Don Omar, Wise, Hector, Yomo, Alexi, Zion, Franco, Arcángel y Alexi, y disfrutando de una partida de Fifa para Playsattion 5 que enfrentó al Rácing de Avellaneda contra el River Plate, Peso Pluma compartió detalles fascinantes sobre su presente y su futuro en la industria musical.

Peso Pluma cierra el Festival Arre El cantante zapopano cerró con éxito la primera edición del Festival Arre en la Ciudad de México.

Tu canción “Ella baila sola” ha sido un éxito mundial y serás el primer artista mexicano en actuar en los MTV Video Music Awards, que se celebran este 12 de septiembre en Nueva Jersey, Estados Unidos. ¿Qué representa este momento para ti?

— Bien bien, bien, estoy orgulloso bien, bien orgulloso de que me estén tomando en cuenta, de que estén tomando en cuenta la música mexicana y, sobre todo, poner la bandera mexicana en alto.

Pero además, tú junto con Natanael lograste un boom tremendo. Conseguiste quitar esos estereotipos que había sobre los corridos tumbados y llevaste el nuevo folklore, mexicano a lo más alto. Trabajaste mucho en este sentido, ¿qué representa para un mexicano devolver a la música mexicana a este nivel?

— Pues contento y alegre de que la gente me pueda reconocer de tal manera, solamente nosotros hacemos nuestro trabajo, hacemos música que es lo que nos gusta, nuestra pasión, transmitir esas vibras, esos sentimientos que uno siente cuando canta y cuando escribe, y solamente eso, ¿no?

¿Te esperabas este boom que has tenido?

—Lo buscamos.

Peso Pluma en entrevista exclusiva para Publimetro. El cantante Peso Pluma ofreció una entrevista exclusiva a Publimetro previo a su presentación en el Festival Arre 2023. (John Rodríguez)

¿Ha sido duro llegar?

— Ha sido claro, tiene que tener mucho, mucho sacrificio, mucha fuerza de voluntad para poder hacer muchas cosas dentro de esto que es la industria de la música.

Y ese es el mensaje que buscas transmitir. Es muy arduo el camino del éxito, al menos así Danny Félix me comentó sobre su historia y la de Natanael.

— Sí, sí, sí, al igual nosotros. Cada integrante que ves en mi equipo. Él que es mi mano derecha, siempre ha sido testigo de las cosas que vivimos en moteles, “¿verdad —le exclama a su compañero de partida—? En noches que tuvimos que tocar en muchos lados. Tú sabes que esto de la industria es difícil, en especial cuando vas comenzando porque no mucha gente cree en ti. Pero ya le buscamos y le seguimos buscando, y gracias a Dios se nos dio.

¿Qué dicen de Peso Pluma que no sea verdad?

— Que soy un mamón y que soy culero cuando no… no es cierto.

¿Qué hace humilde a Peso Pluma en esta profesión?

— Seguir haciendo música, que es lo que más me gusta y es mi pasión, ¿sabes? O sea, yo jamás lo hice por vivir de ello o algo parecido, ¿sabes? Yo lo hacía como hobby porque me gustaba y gracias a Dios, me dio la oportunidad de trabajar en lo que más me gusta.

Y ya tienes fechas confirmadas en Ciudad de México e, incluso, en España.

— Voy a Madrid y voy a Barcelona en noviembre después de presentarme en México, aquí en el Foro Sol, que pues es muy grande y también estamos muy emocionados de ir a Guadalajara, que es donde yo soy nativo, en el Estadio 3 de Marzo; también en Monterrey, Querétaro y haciendo puros estadios ya de vuelta a México como, pues como el mejor grupo.

Así como el “Canelo” Álvarez la rompió en el Akron.

— Exacto.

“No esperamos ni ganar, no esperamos ni perder, no esperamos nada. Simplemente estar ahí y cumplir el sueño, cumplir un sueño que siempre tuve desde niño” — Peso Pluma

Ahora estamos rodeados de tu equipo, pero cuando estás solo, ¿mentalmente cómo te sientes?

— Así como me ves ahorita, yo normalmente soy muy tranquilo. Me trato de rodear de la gente correcta y trato de enfocarme en lo que en realidad tengo que hacer y sin poner mucha atención a mis alrededores. Yo siempre digo que soy como un caballo en el hipódromo con las vendas puestas porque no podemos voltear para los lados, siempre para adelante.

¿Tienes miedo a algo?

—No, no.

Y ahora vienen las temporadas de premios. Hoy mismo estás nominado en Mtv VMA, ¿qué esperas?

—Espero volver, espero disfrutarlo; estar ahí, sentarme al lado del Future, de todos ellos y disfrutar el momento que estoy pasando, sin importar que pase, sin importar si gane o no gane. El estar nominado para mí, dice más que ganar todavía.

Peso Pluma en entrevista exclusiva para Publimetro.

Y de los Latin Grammy, la próxima semana se dan las nominaciones.

— También, también ahí, o sea, disfrutar, ¿sabes? No esperamos ni ganar, no esperamos ni perder, no esperamos nada, simplemente estar ahí y cumplir el sueño, cumplir un sueño que siempre tuve desde niño.

Hace poco tuviste un momento emotivo al recordar a Lefty SM, ¿qué reflexiones te dejan las pérdidas como ésta?

— Primeramente de descanso en paz en mi compa Lefty. Bien se sabe que a toda la industria nos dolió, así sea raperos, o sea, … Yo tuve la oportunidad de cotorrearlo dos que tres veces y siempre se portó al tiro conmigo y yo antes de que todo esto me pasara, él fue uno de los primeros que me brindó la mano y siempre voy a estar bien agradecido con eso que pasó. Pues que Dios me lo tenga en su Santa Gloria y que nos cuide desde allá arriba a todos los que nos dedicamos a esto de la industria de la música que, sobre todo, pues es difícil.