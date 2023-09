¿Alcanzará para salvarse?: Constanza se la jugó con la fulminante en Gran Hermano

La jugadora de Gran Hermano, Constanza Capelli -quien pasó de ser una de la favorita y más queridas del reality, a generar una ola de anticuerpos entre sus seguidores- se la jugó con la fulminante para enviar a placa de eliminación a Jorge Aldoney.

Esto, como una forma de dividir los votos del público, quienes han puesto los ojos en la bailarina para ser la próxima en abandonar la casa estudio, debido a sus sobrerreacciones cargadas de dramatismo y tensión.

“Voy a ocupar esta herramienta porque ya quedamos pocos en el juego. Me gustaría hacerle la fulminante a Jorgito, Jorge”, dijo en el confesionario.

Si bien, contó que agradeció el gesto que tuvo el Mister Mundo de abrazarla cuando se salvó la semana pasada, argumentó que su fulminante es porque él ha reiterado su deseo de abandonar el encierro.

Cony realizó fulminante contra Jorge

“La verdad es que con él últimamente hemos tenido un poco más de relación, sentí su abrazo cuando me quedé, que hace rato que no me abrazaba. Pero creo que él ha dicho en reiteradas veces que se quiere ir, que ya cumplió un ciclo, que ya está”, añadió.

“Y bueno, yo creo que ha llegado el momento de que enfrente una vez más la placa, así que por eso le hago la fulminante a Jorge”, señaló la bailarina.

Su decisión generó diversos comentarios entre los televidentes, señalando que Cony intuye que ya no es la favorita.

“Está asustada porque sabe que pueden sacarla en cualquier momento…”, “Ya que no se lo pudo comer!! Coni al 3331 para que deje a la pincoyita brillar para la final”, “Constanza al 3331, ella dijo que se quería ir, si la reina lo pide, se le concede”, “Que Jorge salga líder y cago con su voto. Cony al 3331″, fueron algunos de los mensajes.