El descargo de Pamela Díaz por trámite para sacar a su hija del país: “No la ve, no paga pensión y tengo que pedirle permiso”

Pamela Díaz está a semanas de hacer el ingreso a “Tierra Brava”, el nuevo reality de Canal 13 que se grabará en Perú. Pero para eso, debe llevarse a su hija Pascuala, menor de edad y por lo mismo, necesita la firma del padre para poder sacarla del país.

“Hola people, estoy en la notaría....esperando a esta gente”, comienza el descargo contra Fernando Téllez, su exmarido y papá de Pascuala.

“Estamos haciendo los últimos trámites para irnos a Perú, pero hay que hacer un trámite para sacar a la niña...no la ve, no paga pensión y más encima tengo que pedirle permiso”, dijo “La Fiera”.

En varias oportunidades Díaz se ha referido a que Téllez no paga la pensión y que no ve a su hija porque “tiene que hacerse un examen y no se lo quiere hacer”.

Además, no es primera vez que tiene que hacer trámites largos para poder sacar a su hija de Chile.