“Ha llorado una enormidad”: Revelan el estado de Rubén tras ser expulsado de ‘Gran Hermano’

Un verdadero escándalo se generó en Gran Hermano tras la expulsión de Rubén Gutiérrez, esto luego de que Scarlette lo acusara por tocarla indebidamente mientras dormían en la misma cama.

En las imágenes que emitieron solo se vio la reacción que ella tuvo por la salida de su compañero, pero de él, poco se ha sabido, hasta ahora, porque los periodistas del Live ‘Que te lo digo’ abordaron el tema y revelaron el estado en que habría quedado el excarabinero de 26 años.

“Yo hablé con Julio César Rodríguez, le escribí, pero me dejó en visto y no contestó nada sobre las acusaciones y todo lo que se está comentando. Creo que no tienen autorización del canal, porque quieren hacer algo más discreto”, contó Paula Escobar.

“Del círculo más visible de Gran Hermano, nadie está dispuesto a referirse al tema, y eso en particular me parece grave”, agregó.

Según Luis Sandoval, la situación se volvió muy compleja al interior del encierro. “Sienten que se les está escapando de las manos. Pluto TV baja las transmisiones porque es delicado lo que pasa”, aseguró, tal como consigna Página 7.

Por otra parte, según le habrían revelado desde la producción del reality, Rubén estaría devastado tras la acusación de su compañera.

“Él lo niega”

“Me cuentan que, obviamente, lo está pasando pésimamente mal con todo esto. Está en un estado de shock, nervioso”, aseguró Luis Sandoval en el Live.

“Creo que ha llorado una enormidad. No logra asimilar todo esto que se le vino de un momento a otro, esta seria acusación por parte de una compañera”, aseguró y agregó que Rubén “lo niega a su círculo más cercano”.

Además, explicó que el exjugador de Gran Hermano se quedó en un hotel de Argentina al salir de la casa más famosa del mundo, pero ya tendría que haber viajado de regreso a Chile.

“Incluso, están viendo si es invitado al programa que conducen Julio César Rodríguez y Diana Bolocco, si lo van a entrevistar. O sea, viene a ser un remezón y un terremoto grado diez al interior de la producción. Por lo tanto, todo eso se está analizando”, finalizó Sandoval.