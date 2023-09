Madre de hija de Sebastián Ramírez lo acusa de violencia psicológica: “Estuve escuchando frases ‘eres mala actriz’, ‘con una hija nadie te pescará’”

Valentina Saini es actriz y es la madre de la hija de Sebastián Ramírez, exparticipante de “Gran Hermano”. Sabido es que ahí no hay relación paternal, pero ahora se suma otro antecedente: violencia psicológica.

A través de un post, Saini contó su experiencia con el polémico chico reality. “Hoy es un día conmovedor para todas las mujeres y lo que me gustaría contarles es que es sumamente importante sanar todas las heridas que hemos tenido, nunca pensé hablar de algo así pero hay que dejarse llevar por el corazón...”, comenzó.

“Fui agredida psicológicamente por el papá de mi hija lo que mucho tiempo me hizo desconfiar y alejarme de poder tener relaciones sanas (el amor y cariño no se compra con nada)...estuve escuchando frases ‘eres mala actriz’, ‘con una hija nadie te pescará', ‘maraca’, pero hoy tengo a mi Matilda hermosa, una familia que me apoya y confía en mí”, agregó.

“Nunca dejen que nadie les apague su luz, somos fuertes y estamos aquí para darlo toodooo, que se vengan mil escenarios, risas, comedia y unión”, sentenció.