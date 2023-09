Marcianeke muestra que su rostro está rechazando las inyecciones de ácido hialurónico: “Me quedaron unas pelotas”

El cantante urbano Marcianeke mostró a través de sus redes sociales el drama que está viviendo, a causa de las inyecciones de ácido hialurónico que se aplicó en el rostro.

En abril de este año, el ex de Ignacia Michelson se aplicó inyecciones de ácido hialurónico y botox; tanto en la mejillas como quijada.

Storie Marcianeke Captura Instagram

Sin embargo, ahora a través de sus stories, el artista mostró cómo luce su rostro. “Estética? El liquido k me inyectaron me lo está rechazando la piel porque ya llevo como 6 meses y me quedaron unas pelotas”, puntualizó sobre un vide.

“Y yo pensando k eran espinillas ciegas”, reflexionó el intérprete de “Dímelo Ma”.