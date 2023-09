“Nos odian, nos detestan”: Hans, Alessia y Jorge se mandaron feroz pelambre en la piscina de Gran Hermano

En medio de una profunda conversación, los participantes de Gran Hermano Chile, Hans Valdés, Alessia Traverso y Jorge Aldoney, reflexionaron sobre la dinámica en la casa y las transformaciones que han observado en sus compañeros desde el inicio del reality. Jorge destacó que “están todos tan cambiados, como que son otras personas”, mientras que Hans notó que “tienen otra energía”. Sin embargo, lo que más les preocupaba era la sensación de antagonismo que percibían hacia ellos, ya que Hans señaló que los demás participantes “como que nos odian, nos detestan”, anticipando la próxima nominación.

El pelambre continuó con críticas hacia la recién llegada, Scarlette, quien se había acercado más al grupo conocido como la “familia Lulo” y sus aliados. Jorge expresó su descontento: “No me gustó la actitud de la Scarlette”, mientras Hans señaló que “anda para los dos lados si te has fijado”. Alessia fue aún más directa al afirmar: “No, a nosotros no nos soporta. Dijo: ‘Hasta le pusieron la moneda en el closet de la Ale’, como que yo fuera no sé...”.

Jorge, entre bromas y seriedad, expresó: “Yo siento que nos detestan”, a lo que sus amigos asintieron. “Qué lata estar en un ambiente así”, expresó Hans, a lo que Alessia le contestó “Es lo mismo que pudieron haber sentido ellas en algún minuto”.

“Sí y no, porque igual nosotros éramos menos agresivos”, explicó Jorge. “Al único que estoy rescatando de ellos es al Rai”, lanzó finalmente el Mister Mundo.

El ambiente en la casa de Gran Hermano Chile claramente se encuentra cargado de tensiones y desconfianza, mientras los jugadores se preparan para una nueva nominación.

Revisa el momento a continuación: