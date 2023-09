¿Pincoya con glamour? Jennifer se lució probándose el pijama Victoria’s Secret de Ignacia Michelson

En otra de sus divertidas andanzas, Pincoya entregó un hilarante momento que disfrutaron los seguidores de Gran Hermano. La divertida situación ocurrió mientras Jennifer se encontraba ordenando la ropa de los compañeros de habitación. En medio de esta escena, la mujer oriunda de Chiloé se topó con el pijama Victoria’s Secret de Ignacia Michelson y, entre risas, no pudo resistir la tentación de probárselo.

“Nunca me había puesto un pijama tan caro”, expresó entre risas.

Pero la diversión no terminó ahí. Pincoya continuó explorando las pertenencias de Ignacia y se encontró con un diminuto conjunto de lentejuelas que, según sus propias palabras, no le entraba “ni que me lo meta a combos”.

Minutos después, mientras continuaba ordenando encontró un pañuelo de alto valor, al parecer Louis Vuitton, el que también pertenecía a Ignacia. Acto seguido, se lo puso sobre su cabeza: “Hay que limpiar con estilo, con glamour (…) nunca me había puesto un pañuelo tan caro en mi cabeza”, bromeó al respecto.

Los seguidores de la participante se pusieron creativos rápidamente, y hasta se propusieron lograr que Victoria’s Secret le haga envío de un pijama a la querida jugadora.