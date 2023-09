Rettig objeta las palabras de Roberto Cox acerca del acto en La Moneda el 11 de septiembre

“¿Hoy 12 de septiembre, un día después del 11 de septiembre... ¿De verdad tú crees que hay gente en este país que le importa quién estuvo ayer en el acto en La Moneda? Sabiendo todas las urgencias que hay hoy”, cuestionó el periodista Roberto Cox al abogado Rodrigo Rettig.

La pregunta del panelista de “Contigo en la Mañana” fue a raíz de que Rettig criticó a la centroderecha por no asistir a la ceremonia de conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en la casa de gobierno, en un debate en el que también estaba el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

Pero el profesional no se quedó atrás en el emplazamiento de Cox y le respondió con un argumento de peso. “Es que tú no puedes pretender, Roberto, que en un hito tan relevante en la historia del país, si es que no el más relevante en la historia de nuestra patria, uno empiece a pensar ‘no, la lista de espera’”, objetó Rettig, tal como se aprecia en el video de X.

“Efectivamente es un problema, efectivamente hay muchas urgencias, ¿pero no hacíamos nada respecto a los 50 años? Te contrapregunto”, añadió.

Roberto Cox: No, no. Efectivamente había que hacer algo, es una fecha importantísima.

Rodrigo Rettig: ¿Entonces por qué ustedes juegan con el argumento de que hay urgencias en la listas de espera? ¿Sabes cómo se arregla la urgencia en las listas de espera? Teniendo un Estado más robusto, que es a algo que siempre desde su sector (indicando a Rodolfo Carter) se han opuesto.

Por último, el abogado aclaró que “cuando uno habla de igualdad, habla de igualdad de todos en al menos algo. Y ese al menos algo son los Derechos Humanos”.