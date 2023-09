¿Sasha no sabía que su mamá era una leyenda? Shakira compartió su emotiva reacción

Estamos a unas horas de que Shakira haga historia al convertirse en la primera mujer latina en recibir un ‘Video Vanguard Award’, uno de los premios más codiciados que ofrecen los ‘VMA’S’ (Video Music Awards) que se han llevado mujeres como Rihanna, Beyoncé, Britney Spears y Pink.

Tras darse este anuncio, la emoción se hizo más grande, pues, además de ser la primera latina en recibir este premio, marca su regreso a este escenario tras 17 años de ausencia, y es que esta premiación, le dio a la colombiana algunos de los momentos más sonados de su carrera, como ser la primera canción en español que hizo retumbar los VMA’s con ‘La Tortura’ junto a Alejandro Sanz.

A esto se suma, aquella vez que lució el mismo vestido que Pink durante la premiación de 2009, el mismo año que se dio la controversia entre Taylor Swift y Kanye West de la que la barranquillera fue testigo.

Esta vez, la expectativa crece y Shakira ya adelantó parte de lo que se viene para su show, mostrando que no ha perdido su flexibilidad, con una coreografía que parece estar sacada de ‘She Wolf’.

Su regreso a los escenarios será el día de hoy en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey en punto de las 19 h (hora México) y será transmitido a través de MTV y Paramount+.

Sasha se sorprende al ver a Shakira en las pantallas de Times Square

Desde el anuncio de su separación con Gerard Piqué, Shakira ha tenido como principales motores a sus hijos, sus padres y familia, quienes no la han dejado sola ni un segundo, apoyándola en su proceso de duelo.

Pero si hay dos figuras que se llevaron la corona, fueron Sasha y Milan, de los que no se ha separado a quienes dedicó ‘Acróstico’, un conmovedor tema que habla de su relación y cómo ellos fueron quienes la ayudaron a salir adelante de uno de los momentos más complicados de su vida personal.

Los pequeños a quienes les enseñó gran parte de las habilidades que hoy presumen, saben que son hijos de una icónica cantante, pero quizá a su corta edad no habían dimensionado la grandeza de ella, no fue hasta que Shakira compartió una emotiva fotografía donde se veía a Sasha mirar directamente hacia una de las pantallas de Times Square.

Pese a que el pequeño, de 8 años, está de espaldas, el asombro es algo que no puede ocultarse. El momento lo compartió Shakira en sus instastories escribiendo “A lil surprise for my son in Times Square” (“Una sorpresita para mi hijo en Times Square”) con el tema ‘Ojos Así’ de fondo, inmortalizando el punto en el que Sasha se dio cuenta de la leyenda que tiene como madre.

¿Qué es el Video Vanguard Award que recibirá Shakira?

El Video Vanguard Award es uno de los premios más esperados durante la premiación de los VMA’s, el también llamado ‘moonman’ posee diferencias entre los demás galardones otorgados durante la gala, pues al ser el máximo premio, este es de color dorado y rinde tributo a diversos artistas por su trayectoria videográfica.