Daniel Fuenzalida reveló que Latife Soto presintió el fallecimiento de su padre horas antes de que sucediera

La tarotista y médium Latife Soto estuvo presente en el último capítulo de “Sin Dios Ni Late”, y revelaron que ella presintió el fallecimiento del padre del animador Daniel Fuenzalida, horas antes de que esto sucediera.

El animador partió agradeciéndole a Latife al aire por sus palabras y consejos en privado tras la muerte de su papá. Él contó que en la mañana de ese día, la médium le mandó un mensaje, y ella contó que sentía que algo le iba a pasar a Daniel. Era tanta su inquietud que decidió contactarse con una conocida amiga del “Huevo”.

“Llamé a la Pame Díaz y le dije que algo pasaba contigo, que me tenía preocupada, algo había sentido”, partió contando Latife, quien también se comunicó con la asistente de la “Fiera”, la “Verito”, por el mismo motivo.

“Ellas me llamaron justo... no sé si tenía una llamada de la Pamela Díaz o de la Verito; (me dijeron) que algo pasaba, y que cómo estaba yo, porque tú estabas muy preocupada por mí. No sabiendo ninguna noticia, en ese minuto no había salido (la noticia del fallecimiento de su padre) en ningún lado”, agregó Fuenzalida.

“Estaba inquieta y quería ubicarte”

“Ese día contigo, toda la mañana me estuve acordando de ti, estaba inquieta y quería ubicarte. Empecé a hablar con personitas, y fue tanto que fue una sensación de nostalgia súper fuerte, y dije ‘algo iba a pasar, es algo con Daniel’, por eso te mandé ese mensajito”, contó Latife.

Por su parte, Daniel Fuenzalida contó que él se dio cuenta que su padre había partido debido a que mientras iba camino a la clínica tras enterarse del infarto de su padre, vio a un perrito idéntico a su galgo que estaba en su casa.

“Al tiro me vino una tranquilidad, y supe que mi papá había partida. A mí me dejó como una señal de que no voy como otras veces que mi papá va a salir de esta”, terminó.