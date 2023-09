Daniela Aránguiz recordó traumático acoso sexual que vivió cuando fue secuestrada en Brasil: “Uno nunca más se olvida”

En el capítulo de ayer de “Zona de estrellas”, la panelista Daniela Aránguiz recordó un terrible acoso sexual que vivió durante el traumático secuestro que vivió con su familia en Brasil en 2012.

La finalista de “El Discípulo del Chef” habló sobre este horrible episodio mientras estaban discutiendo la acusación de Scarlette Gálvez de acoso sexual por parte de Rubén Gutiérrez que se vivió en el reality “Gran Hermano”, el cual terminó con la expulsión del sujeto.

“Cuando uno es violentado de una manera sexual, nunca más te olvidas de eso. Te lo digo yo porque yo fui víctima de una situación que nunca más, aunque uno trata de borrar esa imagen, toda la vida la vas a tener”, partió afirmando Aránguiz.

“A mí cuando me secuestraron, yo estaba en el auto y cuando me quedé sola con el secuestrador, este gallo me metió las manos en las pechugas”, reveló la panelista.

“Yo creo que esa sensación nunca se te va a olvidar en la vida, la puedes superar, puedes vivir con ella, pero sentirse agredida de esa manera, es una vulneración tan grande que uno nunca más se olvida. Pobre niña”, señaló Daniela.